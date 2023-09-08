Собянин сообщил о завершении первого этапа реконструкции поликлиник

Собянин сообщил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник
Первый этап реконструкции столичных поликлиник завершился, сообщил Сергей Собянин. Градоначальник осмотрел медучреждение в Лосиноостровском районе.
"Половина всех зданий, около 200, мы выбрали самые плохие, морально и физически устаревшие, и сделали из них современные медицинские здания, оснащенные первоклассным оборудованием, по стилю совершенно другие, комфортные для посетителей и врачей", – подчеркнул он.
Как отметил Собянин, новая поликлиника уже готова принять пациентов в Лосиноостровском районе и оказать им качественное медицинское обслуживание. Мэр города поздравил персонал с открытием.
"Здесь целый комплекс зданий, две поликлиники реконструировано, и сделаны еще пристройки ко взрослой поликлинике", – добавил он.
До 2025 года реконструируют 140 медучреждений в рамках второго этапа, еще 10 – отстроят заново. Город намерен обновить 100% амбулаторного фонда.