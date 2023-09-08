Собянин сообщил о завершении первого этапа реконструкции поликлиник

"Половина всех зданий, около 200, мы выбрали самые плохие, морально и физически устаревшие, и сделали из них современные медицинские здания, оснащенные первоклассным оборудованием, по стилю совершенно другие, комфортные для посетителей и врачей", – подчеркнул он.