Мосгоризбирком: голосование идет в штатном режиме

Мосгоризбирком: В настоящее время голосование идет в штатном режиме
Голосование на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме. Об этом журналистам сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
«Не было никаких срывов. Замечаний о нарушении хода голосования не поступало. <…> В Московскую городскую избирательную комиссию замечаний о нарушениях хода голосование не поступило», – заявила Кириллова.
Она отметила, что все способы голосования на выборах являются равными, а также предоставлены все возможности для избирателей.
С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэры Москвы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).