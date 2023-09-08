В Московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов

Это самец Зефир и самка Фиона.

В Telegram-канале зоосада сказано, что в перспективе специалисты надеются на их размножение, но «пока говорить об этом рано в силу возраста — каждому ещё только год».

Отмечается, что оба животных хорошо освоились. Они размещены в вольере, в котором предусмотрена возможность залезать на высоту до 7 метров. Это крайне важно для бинтуронгов, так как позволяет чувствовать себя в безопасности и проявлять своё природное поведение.

Зефир и Фиона предпочитают гулять после 17:00.