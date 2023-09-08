Около 2 тыс. инженерных сооружений промыли в Москве перед Днем города
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тыс. инженерных сооружений в преддверии Дня города, который отмечается 9 и 10 сентября. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Проведены масштабные работы по промывке около 2 тыс. инженерных сооружений – это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,1 тыс. объектов городской инфраструктуры», – сказал Бирюков.
По его словам, в промывке участвовали 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.
«Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проводился текущий ремонт сооружений. Промывки проводились с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин», – уточнил заммэра.