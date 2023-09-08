Около 2 тыс. инженерных сооружений промыли в Москве перед Днем города

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тыс. инженерных сооружений в преддверии Дня города, который отмечается 9 и 10 сентября. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.