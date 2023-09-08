DDoS-атаки стали причиной задержки СМС для участников онлайн-голосования в Москве

Причиной задержки поступления СМС участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве стали попытки атаки на сервера компании, осуществляющей доставку сообщений. Об этом сообщил ТАСС совладелец компании ГК "Интермобилити" Даниил Титаренко.

"Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы", - сказал Титаренко.

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Доступ к онлайн-голосованию избирателей на выборах в Москве нормализуется в ближайшее время, подтвердил журналистам зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух.

"Есть некоторые трудности с получением СМС для верификации при онлайн-голосовании. Большой поток желающих принять участие, все заходят на один ресурс. В течение нескольких часов ситуация нормализуется, <…> ориентировочно к 12:00-14:00", - сказал Массух.

Как добавил зампредседателя штаба Александр Асафов, само голосование работает штатно, наблюдаются только задержки с доставкой СМС-сообщений с проверочным кодом.

О выборах

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно будет с 08:00 мск 8 сентября до 19:59 мск 10 сентября, а на участках - с 08:00 мск до 20:00 мск все три дня. Отдать свой голос можно по прямой ссылке elec.mos.ru, которая заработает 8 сентября в 08:00 мск.