В Москве открылись избирательные участки

В 2023 году голосование проходит три дня — с 8 по 10 сентября. Отдать свой голос можно как посетив избирательный участок, так и онлайн.

Одновременно с выборами стартовала программа «Миллион призов», участники которой смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Для участия в ней необходимо проголосовать на выборах онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Москвичи, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов, которые можно обменять на поощрение «Мосгортранса», бонусы в столичных ресторанах, музеях, театрах, магазинах, аптеках и других учреждениях.