Названы должности с самыми высокими зарплатами в Москве

Самую высокооплачиваемую должность в столице в сентябре этого года может занять семейная пара, которая будет помогать по хозяйству. Эта работа принесет 250 тысяч рублей в месяц. Другие вакансии с хорошей оплатой изучил сервис «Работа.ру».

Семейной паре, которая будет получать 250 тысяч рублей, необходимо стричь газон и проводить уборку дома. Однако у работодателя серьезные требования: кандидатам необходимо иметь опыт работы от трех лет, водительские права и рекомендательные письма. Человек, который откликнется на вакансию ведущего аналитика DWH (специалист, оперирующий бизнес-данными и способен на их основе оптимизировать эффективность работы компании), сможет рассчитывать на зарплату в 245 тысяч. Получать 241 520 рублей сможет сварщик ручной дуговой сварки, имеющий опыт работы от трех лет, а также диплом или удостоверение сварщика четвертого разряда, а токарь-карусельщик — 220 тысяч рублей.

На такую же зарплату в Москве может претендовать ведущий инженер самолетов, двигателей, авиационного и радиоэлектронного оборудования, который будет заниматься обслуживанием самолетов Boeing 737 NG и RRJ95. Стоматолог-ортодонт с опытом работы от трех лет может зарабатывать в столице от 200 тысяч рублей, няня-медсестра — 150–160 тысяч рублей, куратор лечения — 180 тысяч рублей, передает «Москва 24».