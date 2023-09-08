Более 390 тыс человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах мэра Москвы

Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы приняли уже более 390 тысяч человек. Это следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.

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"Выдано бюллетеней 392 610, получено бюллетеней 373 700", – следует из данных сайта по состоянию на 12:03.

Голосование на выборах мэра столицы стартовало в 08:00 8 сентября. Избиратели смогут отдать свой голос до 20:00 10 сентября. Проголосовать на выборах москвичи смогут в очном или дистанционном формате.

Горожане, которые на выборах с 8 по 10 сентября проголосуют в дистанционном формате или с использованием терминала на избирательном участке, получат возможность стать участником акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

Победители получат 1, 3 или 5 тысяч баллов. Их можно обменять в магазинах, ресторанах, кафе, музеях, театрах, а также перевести на благотворительность. Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. В общей сложности предполагается 2,3 миллиона призов. О выигрыше участники узнают через СМС-сообщение.