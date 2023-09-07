Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Москва никогда не шла вспять, несмотря на все трудности, с которыми сталкивалась в течение своей почти 900-летней истории, и смогла многого достичь и преодолеть, благодаря самим жителям города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем праздничном видеобращении к горожанам ко Дню города.

— Уважаемые москвичи, поздравляю вас с Днем города! Нашей Москве исполнилось 876 лет. Почти никогда наш город не шел вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды. <...> Последние полтора столетия стали временем наиболее динамичного развития Москвы, ее население выросло в 13 раз, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что почти 35 поколений москвичей превратили столицу в один из крупнейших мегаполисов на Земле. Собянин подчеркнул, что на протяжении 13 последних лет в Москве активно развивается общественный транспорт, воссоздаются парки и скверы, реконструируются улицы, реставрируются памятники истории и архитектуры, процветают системы здравоохранения и образования. Глава города отдельно отметил, что во всем этом есть большая заслуга москвичей.

— Это и многое другое удалось сделать с вашей поддержкой, с вашей помощью, с вашими руками, вашим умом и талантом, — обратился к жителям мэр.

Он отдельно добавил, что в этот день празднуется не только день рождения столицы, но и день возрождения города.