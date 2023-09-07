Новые бесплатные автобусы начнут ходить от станции метро «Физтех» до МФТИ

В столице запустили бесплатный автобус-шаттл, следующий от станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро до Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Таким образом, добраться от метро до университета получится всего за пять-семь минут. Интервал движения в будние дни будет варьироваться от 10 до 30 минут, а в выходные дни он составит один час.

— Для почти семи тысяч студентов и сотрудников МФТИ мы запускаем бесплатный шаттл от станции метро «Физтех». На линии будут работать шесть комфортных автобусов туристического класса, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл финальный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро. Глава города отметил, что открытие новых станций улучшит транспортную доступность района Северный.

Речь идет о станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Открытие новых остановочных пунктов позволит горожанам экономить время в пути до столицы до 40 минут в день с возможностью пересадок на МЦК, МЦД и другие линии метро.

Станция «Физтех» расположена севернее бульвара Академика Ландау. В свою очередь «Яхромская» появилась на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, а «Лианозово» — на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Дубнинской. Все они оборудованы лифтами, вендинговыми аппаратами, единой схемой навигации, а также новыми турникетами, способными принимать оплату банковской картой.