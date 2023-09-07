Квиз и VR-путешествие: как пройдет День города в павильоне «Цифровые технологии Москвы» в «Лужниках»

Посетители павильона «Цифровые технологии Москвы» в «Лужниках» в День города - 9 сентября - смогут поучаствовать в викторине и отправиться в виртуальное путешествие. Об этом

сообщается на официальном сайте мэра.

Мероприятия пройдут в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). МУФ открылся 1 августа и продлится до 10 сентября. Форум 2023 года посвящен достижениям Москвы за последние несколько лет и новым городским проектам.

В павильоне «Цифровые технологии Москвы» можно будет познакомиться с маршрутами и опциями портала «Узнай Москву», а также пройти квиз, посвященный Дню города. Участникам квиза предложат вспомнить историю Москвы, а также узнать больше об архитектурных памятниках и традициях. Самые активные участники получат призы от столичных департаментов информационных технологий и культурного наследия.

Викторина будет включать 15 вопросов, включая вопросы о времени первых упоминаний Москвы в исторических документах, о ее древних площадях, архитектурных стилях, памятниках, о Большом театре, Доме Наркомфина и других зданиях.