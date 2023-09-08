Москвичи смогут заряжать электрокары еще быстрее

В Москве вводят в эксплуатацию более мощные зарядные станции для электромобилей, сообщает Дептранс столицы. Эти новые станции позволят быстрее и удобнее заряжать электрокары, что является важным шагом в развитии инфраструктуры для электромобилей.

Мощность новых зарядных станций «Энергия Москвы» достигает 60 киловатт, что делает процесс зарядки более эффективным. Новые станции уже доступны для использования, и две из них расположены в районах Москвы, а ещё 38 станций с аналогичной повышенной мощностью будут введены в ближайшем будущем. Это улучшит условия для владельцев электромобилей и сократит время зарядки до полутора часов.