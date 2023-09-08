Оплата по биометрии доступна на трех новых станциях метро

Пассажиры станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, открытых накануне, могут оплачивать проезд банковскими картами на всех турникетах, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По его словам, на станциях установлен 31 турникет, 12 принимают из которых оплату по биометрии. Кроме того, в 14 информационных терминалах можно легко пополнить "Тройку" и карту москвича, а в 23 автоматах по продаже билетов купить бумажный билет "Единый".

Заммэра подчеркнул, что новые станции метро сразу же интегрировали в единую билетную систему столицы.

"Привычные москвичам способы оплаты работают с момента открытия и позволяют комфортно пользоваться городским транспортом. Я рекомендую попробовать оплату по биометрии – это современно, технологично и безопасно", – сказал Ликсутов.

Он пообещал продолжить развивать билетную систему, чтобы поездки жителей столицы оставались такими же выгодными и удобными.

7 сентября Сергей Собянин запустил движение на участке "Селигерская" – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. Открылись три последние станции северного радиуса – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". По его словам, линия стала больше почти в два раза.

Вместе с метро после реконструкции открылся новый московский городской вокзал Лианозово МЦД-1.