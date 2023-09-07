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В Москве заработал ситуационный центр по наблюдению за выборами

В Москве заработал ситуационный центр общественного наблюдения за выборами и горячая линия по защите избирательных прав россиян.

В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами
© РИА Новости

Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября», — цитирует его ТАСС.

Волонтёры будут заниматься обработкой сообщений от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и портал.

Такие же ситуационные центры наблюдения находятся и в субъектах России.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что намерена на предстоящих региональных выборах воспользоваться дистанционным электронным голосованием.