В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами

В Москве заработал ситуационный центр общественного наблюдения за выборами и горячая линия по защите избирательных прав россиян.

Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября», — цитирует его ТАСС.

Волонтёры будут заниматься обработкой сообщений от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и портал.

Такие же ситуационные центры наблюдения находятся и в субъектах России.