"Россети": избирательные участки надежно обеспечены электричеством

"В период с 8 по 11 сентября будет организовано дежурство 357 бригад (1 229 человек). В единый день голосования для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков будет задействовано 414 резервных источников электроэнергии. Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, органами исполнительной власти, сетевыми организациями, в том числе с ответственными за электрохозяйство избирательных участков", - заключили в пресс-службе.