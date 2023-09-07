Подземное пространство «Паркинг галерея» откроется в «Зарядье»

Новое пространство «Паркинг галерея» площадью почти 3 тыс. кв. м откроется в парке «Зарядье», здесь можно будет проводить различные мероприятия – от выставок и форумов до концертов и спектаклей. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе «Зарядья».

«Первым событием в новом пространстве станет междисциплинарная выставка «Выпуск'23», которая соберет московских художников, окончивших столичные художественные и архитектурные вузы в этом году. 255 молодых авторов, делающих первые самостоятельные шаги в профессии, из 20 учебных заведений представят более 450 работ», – рассказали агентству.

Видео дня

Выставка откроется для посетителей 11 сентября, но в честь Дня города ее можно будет посетить в предстоящее воскресенье бесплатно по предварительной регистрации.

Новое пространство дополнит культурно-просветительскую инфраструктуру парка и станет третьим по размеру выставочным залом в историческом центре столицы после «Гостиного двора» и центрального «Манежа».

«В самом названии «Паркинг галереи» заложен современный гибридный формат, сочетающий как одно из самых востребованных мест на карте мегаполисов – подземную парковку, так и пространство, исторически и технически предназначенное для встречи с искусством. Этот симбиоз и лег в основу архитектурной концепции, органично соединившей международные экспозиционные стандарты и разнообразие креативных задач с зоной круглосуточной парковки на глубине 12 м под землей», – добавили в пресс-службе.

Площадку можно будет адаптировать под конкретный творческий замысел и вид мероприятия.

«Паркинг галерея» – новый ультрасовременный зал, третий по величине в историческом центре Москвы. Этот «белый куб» способен вместить в себя самые разные мероприятия, от выставок и форумов до концертов и спектаклей, при этом сохраняя функцию подземной парковки как транзитной зоны. Подобного подхода в начале ХХ века придерживались конструктивисты, создавая здания-трансформеры, вмещающие и жилые помещения, читальные и спортивные залы и многое другое. Не случайно, входной зоной «Паркинг галереи», стала аллея славы авангардной Москвы 1920-х: променад с горельефами, на которых реконструированы фрагменты восьми знаковых архитектурных проектов тех лет. Так мы воздаем должное прошлому, устремляясь в будущее и проживая настоящее», – сказал директор парка Иван Демидов, слова которого привели в пресс-службе.