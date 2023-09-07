Московский зоопарк закрыл проход в павильон с большими пандами

В Московском зоопарке до 1 ноября закрыли проход в павильон «Фауна Китая», где обитают большие панды. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 7 сентября.

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Такое решение связано с рождением детеныша панды.

— Это необходимо для того, чтобы обеспечить покой маме и малышу. Папа Жуи регулярно гуляет — его можно увидеть с улицы, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

Несмотря на это, столичный зоосад регулярно делится кадрами с малышом. Недавно гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала «новую одежду» малыша-панды. Подписчики восхитились проступившей у новорожденного «шубкой». Многие признались, что пристально следят за всеми этапами взросления будущего медведя, а также за тем, насколько образцово-показательно ведет себя молодая мамочка Диндин.