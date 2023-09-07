В московском метро появился двенадцатый метромост

В столичном метро появился двенадцатый метромост, расположенный на открытом участке продления Солнцевской линии до «Аэропорта Внуково». Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Метромост через реку Ликову расположен на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» и является частью наземного участка нового отрезка Солнцевской линии, — отметил он.

Длина моста составляет 460 метров, что делает его вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, метромост представляет собой П-образую металлическую галерею, установленную на 22 пролетных строениях, опирающихся на железобетонные опоры.

Накануне в столице открыли новые станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро. В мероприятии принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин.