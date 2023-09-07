С начала 2023 года приложением «Моя Москва» стали пользоваться чаще на 16%
С начала 2023 года приложением «Моя Москва» стали пользоваться чаще на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель в текущем году составил 15 млн.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Так, в Департаменте информационных технологий города объяснили, что рост количества использования приложения связан с удобством и высокой востребованностью мобильного формата.
Через приложение москвичи могут оплачивать счета, записываться к врачу, а также смотреть школьные оценки ребёнка.
В приложении также функционирует голосовой помощник.
«За 4,5 года горожане воспользовались доступными в «Моей Москве» услугами и сервисами свыше 63,6 миллиона раз, а ежемесячно приложением пользуется в среднем около миллиона жителей», — отметили в департаменте.
Ранее мэр Сергей Собянин на Форуме социальных инноваций регионов в Гостином дворе заявил, что медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот.