С начала 2023 года приложением «Моя Москва» стали пользоваться чаще на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель в текущем году составил 15 млн.

© mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, в Департаменте информационных технологий города объяснили, что рост количества использования приложения связан с удобством и высокой востребованностью мобильного формата.

Через приложение москвичи могут оплачивать счета, записываться к врачу, а также смотреть школьные оценки ребёнка.

В приложении также функционирует голосовой помощник.

«За 4,5 года горожане воспользовались доступными в «Моей Москве» услугами и сервисами свыше 63,6 миллиона раз, а ежемесячно приложением пользуется в среднем около миллиона жителей», — отметили в департаменте.