Москвичи в августе получили более 40 дополнительных часов солнечного света

В минувшем августе солнце в столице светило 281 час при норме в 238, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Последний месяц лета побаловал жителей столицы солнечным светом. По данным обсерватории МГУ, солнце светило 281 час при норме в 238 часов. И все благодаря антициклонам, которые не давали облакам надолго прятать от нас светило. В целом за сезон в Москве светило 832 часа, что составляет 105% от нормы», – написала Позднякова.
По ее словам, август в Москве в целом оказался более солнечным, чем июль, это случается не так часто.
«Наибольшие различия в приходе солнечной радиации отмечались в 2018 году: в июле было 204 часа солнечного сияния, а в августе того же года – 352», – подчеркнула синоптик.