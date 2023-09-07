Москвичи в августе получили более 40 дополнительных часов солнечного света

«Последний месяц лета побаловал жителей столицы солнечным светом. По данным обсерватории МГУ, солнце светило 281 час при норме в 238 часов. И все благодаря антициклонам, которые не давали облакам надолго прятать от нас светило. В целом за сезон в Москве светило 832 часа, что составляет 105% от нормы», – написала Позднякова.