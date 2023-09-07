Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходные

В Москве 8 сентября станет самым холодным днем на неделе, однако уже в субботу погода начнет выправляться, рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

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По его словам, пятница станет самым холодным днем на неделе.

— Дневная температура просядет до 14–15 градусов тепла. Однако уже в субботу погода будет выправляться, начнется значительный рост давления. Показатели составят 753–755 миллиметров ртутного столба. Также начнет стихать ветер, 8 сентября он еще будет хлесткий и неприятный. С 9 сентября москвичей порадует солнечная погода, ожидается прогрев температуры воздуха от +19 до +24 градусов, — рассказал Шувалов.

Синоптик утверждает, что теплая погода сохранится до середины первого осеннего месяца. Далее приходящий холодный фронт может привести к понижению температуры до более низких значений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о барической депрессии, во власти которой столичный регион оказался со вчерашнего дня. Это резкое понижение атмосферного давления.

Оно может сказаться на здоровье. Возможны слабость, нервозность, подавленное настроение, быстрая утомляемость.

Терапевт Надежда Чернышева рекомендует в такие дни организовывать себе какую-то физическую активность. Достаточно легкой зарядки, дневной разминки и прогулки: — Человеку нужно разогнать кровь, повысить активность сердечно-сосудистой системы за счет физических упражнений и нагрузок. Также надо хорошо высыпаться.