Собянин рассказал об итогах программы реновации в августе

В августе по программе реновации более 3,7 тысячи москвичей получили квартиры в 93 новостройках. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Больше всего новоселов — в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах», — рассказал градоначальник.

С начала 2023 года свыше 26 тысяч человек начали переезд в новые дома. Собянин добавил, что до конца года в новостройки планируют переехать более 47 тысяч жителей столицы.

Мэр отметил, что с начала реновации в Москве запустили расселение 834 старых домов. 100 процентов жителей 526 домов — 87,1 тысячи горожан — уже получили новую жилплощадь.