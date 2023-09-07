На юге Москвы демонтируют более 60 тыс. кв. м самостроя

Более 60 тыс. кв. м самостроя планируют демонтировать на юге Москвы по решению судов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С начала текущего года суды вынесли 35 решений о сносе самостроев площадью свыше 60 тыс. кв. м на юге города. Среди них помещения в 3-м Павловском переулке. Там собственник в результате незаконной реконструкции увеличил площадь коммерческого здания почти на 600 кв. м за счет возведения чердака и организации подвала. На Шипиловской улице демонтируют здание автомойки площадью 210 кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Отмечается, что всего в судах разных инстанций сейчас рассматривается около 2 тыс. дел о самовольном строительстве на территории города. Самострои не только портят архитектурный вид столицы, но и представляют опасность для горожан, так как часто возводятся с нарушением строительных норм, а также без оформления необходимой документации.

"Работа по выявлению и пресечению строительства самовольных объектов в столице является приоритетной задачей. За 8 месяцев на юге Москвы было выявлено 365 незаконных построек, уже ликвидировано 93 самостроя общей площадью 29,3 тыс. кв. м. Сегодня основной акцент в борьбе с самостроем направлен на предупреждение и недопущение возведения нелегальных построек на раннем этапе", - подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.