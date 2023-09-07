Мотосезон в столице завершат парадом 23 сентября
Мотопарад пройдет в столице 23 сентября в честь закрытия сезона, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы закрываем мотосезон. 23 сентября любители байков проедут колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу», – говорится в сообщении.
Как уточняется, всех участников фестиваля ждет насыщенная программа перед началом мотопарада: развлекательные и спортивные мероприятия, выступления каскадеров и популярных артистов.
«Количество мотоциклистов в столице с каждым годом увеличивается, интерес к мототранспорту продолжает расти. Именно поэтому задача таких акций – напомнить о правилах дорожного движения и безопасности. Мы будем рады новым участникам, ведь закрытие мотосезона – яркое событие в жизни нашего города. Мы развиваем транспортную сеть и снижаем аварийность на дорогах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в материале слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.