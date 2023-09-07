Мотосезон в столице завершат парадом 23 сентября

«Количество мотоциклистов в столице с каждым годом увеличивается, интерес к мототранспорту продолжает расти. Именно поэтому задача таких акций – напомнить о правилах дорожного движения и безопасности. Мы будем рады новым участникам, ведь закрытие мотосезона – яркое событие в жизни нашего города. Мы развиваем транспортную сеть и снижаем аварийность на дорогах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в материале слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.