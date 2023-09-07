Москву украсили более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города. Напомним, что день рождения столица будет отмечать 9-10 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"В общей сложности установили более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства, - отметил Петр Бирюков. - Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "876" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице".

В пешеходных зонах установлены арки с живыми цветами, интерактивные конструкции, обустроены зоны отдыха с качелями. На Пушкинской площади разместили инсталляцию из световых букв, которые складываются в слово "Москва". В парке "Зарядье" появилась объемно-декоративная конструкция "С Днем рождения, Москва!", на Поклонной горе организовали фотовыставку.

"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 1 тысячи поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 9 и 10 сентября будет работать в праздничном режиме, - подчеркнул Петр Бирюков. - На цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы".

В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками.