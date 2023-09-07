Москвичам рассказали о погоде в столице 7 сентября

Переменная облачность, порывистый ветер и до +18 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг, 7 сентября. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду в столице сегодня будет формировать восточная периферия антициклона. Туда вместе с ветрами северных румбов будут поступать холодные воздушные массы.

«В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. В центральной части города +16 — +18 градусов, в Подмосковье от +14 до +19», — заявил Леус.