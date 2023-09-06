В Москве обновили цветники ко Дню города

«Красивые, яркие цветники — важный элемент комфортной городской среды, ежегодно высаживаем в столице несколько десятков миллионов цветов. В этом году общая площадь клумб составила 880 тыс. кв. м, всего поэтапно высадили более 56 млн различных растений», — рассказал Бирюков.