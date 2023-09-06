Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы
Митрополит Московский и всея Руси Кирилл предложил перенести День города Москвы на 6 сентября, связав его с днем памяти святителя Петра, которого он назвал «основоположником Москвы как столичного града». Его слова приводит ТАСС.
«Печально, что история святителя Петра как-то мало сегодня упоминается нашими историками, об этом мало что знает молодежь, и, даже празднуя День города, мы как-то никак его не связываем с памятью святителя Петра, а ведь, наверное, надо было бы связывать. Потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы нашей родины», — сказал митрополит.
По его словам, именно решение Петра перенести «кафедру всея Руси» из Владимира в Москву и позволило ей «возвыситься».
Напомним, что в этом году День города в столице празднуется 9-10 сентября.