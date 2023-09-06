Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы

«Печально, что история святителя Петра как-то мало сегодня упоминается нашими историками, об этом мало что знает молодежь, и, даже празднуя День города, мы как-то никак его не связываем с памятью святителя Петра, а ведь, наверное, надо было бы связывать. Потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы нашей родины», — сказал митрополит.