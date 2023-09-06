Выставка «Вехи школьных историй» начала работу в Музее Победы

В стенах Музея Победы открылась выставка «Вехи школьных историй». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в среду, 6 сентября.

— Буквально со школьной скамьи девчонки и мальчишки уходили на фронт добровольцами. Этим историям уже больше 80 лет, но память о них навсегда сохранена в музеях школ в письмах, дневниках и фотоснимках, — сказали в Музее Победы.

Экспозиция включает в себя около 70 раритетов, переданных московской школой номер 91 и Ассоциацией школьных музеев Пензенской области. Особое внимание уделяется личным предметам учеников, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне.

В пятницу, 8 сентября, в Музее Победы начнутся образовательно-исторические квесты для столичных школьников. Принять участие в событии могут ученики 5–7-х классов.

В сентябре в столице ожидается немалое количество мероприятий, горожане смогут познакомиться с искусством и посетить различные выставки. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».