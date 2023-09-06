Поезда «Аэроэкспресс» будут курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме

— Пассажиры и сотрудники аэропорта могут за 33 минуты доехать до авиагавани из центра Москвы, с Киевского вокзала. Добраться в аэропорт на «Аэроэкспрессе» также можно со станции «Аминьевская», на которую можно сделать быструю пересадку с одноименной станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ), — говорится в сообщении.