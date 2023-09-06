Поезда «Аэроэкспресс» будут курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме
Поезда «Аэроэкспресс» продолжат курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме. Об этом в среду, 6 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
— Пассажиры и сотрудники аэропорта могут за 33 минуты доехать до авиагавани из центра Москвы, с Киевского вокзала. Добраться в аэропорт на «Аэроэкспрессе» также можно со станции «Аминьевская», на которую можно сделать быструю пересадку с одноименной станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ), — говорится в сообщении.
Поездка в аэропорт от «Аминьевской» займет всего 23 минуты, передает агентство.
В Москве открыли станцию Солнцевской линии метро «Аэропорт Внуково». Таким образом, аэропорт Внуково стал единственной воздушной гаванью с именной станцией. За сколько теперь горожане смогут добираться до Внукова и какие еще маршруты будут доступны, узнавала «Вечерняя Москва». Благодаря двум новым станциям общая протяженность Солнцевской линии составит почти 51 километр.
В мероприятии по открытию новых станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин.