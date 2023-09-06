Собянин: Москва стала первой среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического развития
Москва заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Об этом в среду, 6 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
— Международный рейтинг подготовили ведущие исследовательские центры и университеты стран БРИКС. Мегаполисы распределяли по их способности предоставлять широкий спектр услуг своим жителям — от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре, — сообщил Собянин.
При оценке российской столицы эксперты особенно отметили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему нашего города, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.
Кроме того, в городе активно развиваются социальные направления. По словам Собянина, поддержка столичной социальной сферы в последние годы была увеличена в три раза. Москва также активно поддерживает участников специальной военной операции и членов их семей.