Собянин: Москва стала первой среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического развития

Москва заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Об этом в среду, 6 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По слова главы города, в тройке лидеров также оказались Пекин и Шанхай.

— Международный рейтинг подготовили ведущие исследовательские центры и университеты стран БРИКС. Мегаполисы распределяли по их способности предоставлять широкий спектр услуг своим жителям — от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре, — сообщил Собянин.

При оценке российской столицы эксперты особенно отметили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему нашего города, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.