Собянин: Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития

Москва возглавила рейтинг крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Москва – первая среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. В тройке лидеров также Пекин и Шанхай», – написал мэр.

Он пояснил, что международный рейтинг Urban & Innovation Environment Index 2023 подготовили ведущие исследовательские центры и университеты стран БРИКС.

«Мегаполисы распределяли по их способности предоставлять широкий спектр услуг своим жителям – от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре», – добавил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что в российской столице эксперты особенно отметили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему города.