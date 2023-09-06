Столичные цветники обновили ко Дню города
В преддверии Дня города специалисты обновили столичные цветники. Об этом в среду, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Красивые, яркие цветники — важный элемент комфортной городской среды, ежегодно высаживаем в столице несколько десятков миллионов цветов. В этом году общая площадь клумб составила 880 тысяч квадратных метров, всего поэтапно высадили более 56 миллионов различных растений, — рассказал он.
Самые большие и красивые цветники традиционно оформлены на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
В этом году столица отмечает 876-й день рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени, 9 и 10 сентября. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план праздничных мероприятий.
Также в саду «Эрмитаж» в субботу, 9 сентября, с 12:00 до 23:00 пройдет фестиваль «Театральный марш». Мероприятие, которое проведут уже в 10-й раз, даст старт новому сценическому сезону. На фестивале, который традиционно проходит в день рождения столицы, представят самые яркие спектакли прошедшего года.