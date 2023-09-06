Выставка к 100-летию Зои Космодемьянской откроется в Музее Победы 12 сентября

Накануне 100-летия со дня рождения Зои Космодемьянской в Музее Победы откроется выставка «Жизнь за Москву». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в среду, 6 сентября.

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Ее открытие состоится во вторник, 12 сентября. Уникальный проект создавали сразу три музея: Музей Победы, Музей Зои Космодемьянской и школьный музей московской школы № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

— Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза. Она стала символом героизма, самоотверженности и патриотизма, — говорится в сообщении.

Экспозиция расскажет о детстве и школьных годах Зои, а также познакомят гостей выставки с атмосферой Москвы довоенных лет. На ней будут представлены семейные архивные фотографии и реликвии. Выставка будет работать до 15 октября.

В пятницу, 8 сентября, в Музее Победы начнутся образовательно-исторические квесты для столичных школьников. Принять участие в событии могут ученики 5–7 классов.