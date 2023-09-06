Квесты для московских школьников начнутся в Музее Победы 8 сентября

В Музее Победы в пятницу, 8 сентября, начнутся образовательно-исторические квесты для московских школьников. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Ребятам в этой программе предстоит восстановить дневник юной партизанки, определить основные черты характера советского народа-победителя. А еще участники смогут почувствовать себя настоящими военными корреспондентами и даже напишут репортаж с места событий, — говорится в сообщении.

Поучаствовать в событии могут ученики 5–7 классов. В этом году для каждой возрастной категории специалисты музея разработали новые маршруты и темы квестов. К примеру, в рамках квеста «Подвиг Народа» школьники узнают о вероломном нападении на Советский Союз, героизме бойцов Красной Армии, об ужасах нацистской оккупации и сопротивлении мирного населения. А в ходе образовательно-исторического квеста «Битва за Москву. Первая Победа!» юным горожанам расскажут, какой вклад в победу под Москвой внесли жители столицы.