Культура Севера Москвы запускает новый проект "Библио-галерея"

12 сентября в Северном административном округе г. Москвы официально стартует новый культурный проект "Библио-галерея". Это 5 уже работающих и 7 планируемых к открытию в 2023 г. галерей профессиональной живописи, представляющих коллекции знаковых художников и доступных к посещению в разных районах округа. Создавая новаторский формат, "Библио-галерея" объединяет в себе актуальную культурную повестку, современные арт-пространства, заслуженных деятелей искусства и новые возможности как для посетителей, так и для выставочных площадок.

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"Библио-галерея" в роли нового городского культурного пространства уже открыла свои двери такой яркой премьерой, как персональная выставка Калёнова Виктора Константиновича – заслуженного художника РФ и академика Российской академии художеств. Мероприятие прошло в библиотеке №33 имени Д.А. Фурманова. В рамках проекта с 20 августа в детской библиотеке №31 проходит выставка художника Матевосян Ануш Спартаковны. А в скором времени откроются художественные экспозиции Елены Коршуновой-Шугриной, Казариной Натальи Юрьевны и других интересных авторов.

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Выставки живописи регулярно обновляются, предоставляя зрителям возможность не только познакомиться с художниками из разных уголков страны и их уникальными работами, но и принять участие в мастер-классах, лекциях и семинарах по искусству, которые авторы зачастую проводят лично. Также в рамках проекта организуются пресс-конференции, арт-акции, аукционы и благотворительные программы. Важной особенностью всех выставок "Библио-галереи" стала возможность приобретения картин быстрым и удобным способом – оплатой по QR-коду. А ценной деталью – то, что вход на все экспозиции проекта свободный, это позволяет каждому посетителю расширять свой культурный кругозор и быть в курсе наиболее актуальных тенденций в мире искусства.

Проект "Библио-галерея" уже сотрудничает с Ассоциацией художников-пленэристов (АХП), Московской областной общественной организацией "Союз художников" (МОООСХ), Российской академией живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московской государственной художественно-промышленной академией им. С.Г. Строганова (МГХПА).