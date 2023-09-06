Дептранс выпустил альбом со зданиями города «Семь сестер. Высотки Москвы»

В городе выпустили альбом с самыми загадочными зданиями города «Семь сестер. Высотки Москвы». Об этом в среду, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

— Внутри альбома представлены семь тематических карт «Тройка» с изображениями знаменитых сталинских небоскребов. Это МГУ, дом на Котельнической набережной, гостиница «Украина», здание МИД, дом на Кудринской площади, здание на площади Красных Ворот и гостиница «Ленинградская», — сказал он.

Приобрести альбом можно на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», их тираж ограничен, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно тематические карты «Тройка», посвященные 80-летию Школы-студии МХАТ, поступили в продажу в Москве. Приобрести тематические карты можно на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в онлайн-магазине столичной подземки.