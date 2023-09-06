В Москве начался прием заявок на участие в молодежном форуме «Наследие», сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Он пройдет с 30 сентября по 25 ноября. Организаторы приглашают студентов высших учебных заведений — начинающих архитекторов, реставраторов, социологов, юристов, историков, экономистов, урбанистов. Участников объединят в несколько междисциплинарных команд, где каждый молодой специалист будет отвечать за определенный блок задач.

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Заполнить анкету можно на сайте форума до 15 сентября включительно. Итоги подведут в конце ноября.

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«В 2023 году форум пройдет уже в шестой раз. Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная же идея неизменна — интегрировать молодежь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия. Ребята на практике узнают, как формируется идентичность города и создаются новые точки притяжения для жителей и туристов», — рассказала Наталья Сергунина.

Форум по традиции состоит из конкурсной, образовательной, экскурсионной и деловой частей для студентов, а также городского фестиваля для всех желающих.

Командам — участницам конкурса предстоит разработать проект реставрации городской усадьбы Демидова. Это объект культурного наследия федерального значения, расположенный по адресу: Новая Басманная улица, дом 26. Ансамбль, который датируют последней третью XVIII века, включает в себя главный дом, два боковых флигеля, служебный флигель и ограду с воротами.

За последние 12 лет в Москве отреставрировано более 60 старинных усадеб, многие из них вошли в экскурсионные маршруты. К тому же они становятся важной частью событийного туризма: здесь проходят фестивали, лекции, мастер-классы.

У каждой команды будет наставник — специалист в области реставрации. Он поможет сориентироваться в законодательстве, современных тенденциях, подготовить проект и его презентацию, расскажет о главных городских программах.

Одновременно с конкурсной будет проходить и образовательная программа: лекции экспертов отрасли, посещения мастерских, архитектурных бюро, экскурсии на объекты, где еще ведутся или уже завершены реставрационные работы.

В ходе деловой части пройдут круглые столы с ведущими российскими и зарубежными реставраторами, архитекторами, урбанистами, дизайнерами, экономистами и социологами, представителями органов власти и журналистами.

Участников городского фестиваля «Наследие» ждут творческие занятия, квесты, бизнес-игры и ярмарка вакансий.