В Москве начался прием заявок на участие в молодежном форуме «Наследие», сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Он пройдет с 30 сентября по 25 ноября. Организаторы приглашают студентов высших учебных заведений — начинающих архитекторов, реставраторов, социологов, юристов, историков, экономистов, урбанистов. Участников объединят в несколько междисциплинарных команд, где каждый молодой специалист будет отвечать за определенный блок задач.
Заполнить анкету можно на сайте форума до 15 сентября включительно. Итоги подведут в конце ноября.
«В 2023 году форум пройдет уже в шестой раз. Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная же идея неизменна — интегрировать молодежь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия. Ребята на практике узнают, как формируется идентичность города и создаются новые точки притяжения для жителей и туристов», — рассказала Наталья Сергунина.
Форум по традиции состоит из конкурсной, образовательной, экскурсионной и деловой частей для студентов, а также городского фестиваля для всех желающих.
Командам — участницам конкурса предстоит разработать проект реставрации городской усадьбы Демидова. Это объект культурного наследия федерального значения, расположенный по адресу: Новая Басманная улица, дом 26. Ансамбль, который датируют последней третью XVIII века, включает в себя главный дом, два боковых флигеля, служебный флигель и ограду с воротами.
За последние 12 лет в Москве отреставрировано более 60 старинных усадеб, многие из них вошли в экскурсионные маршруты. К тому же они становятся важной частью событийного туризма: здесь проходят фестивали, лекции, мастер-классы.
У каждой команды будет наставник — специалист в области реставрации. Он поможет сориентироваться в законодательстве, современных тенденциях, подготовить проект и его презентацию, расскажет о главных городских программах.
Одновременно с конкурсной будет проходить и образовательная программа: лекции экспертов отрасли, посещения мастерских, архитектурных бюро, экскурсии на объекты, где еще ведутся или уже завершены реставрационные работы.
В ходе деловой части пройдут круглые столы с ведущими российскими и зарубежными реставраторами, архитекторами, урбанистами, дизайнерами, экономистами и социологами, представителями органов власти и журналистами.
Участников городского фестиваля «Наследие» ждут творческие занятия, квесты, бизнес-игры и ярмарка вакансий.
Форум «Наследие» — образовательный проект столичного Департамента культурного наследия. С 2018 года в нем приняли участие около 60 тысяч человек. Пятый форум стал рекордным по количеству участников конкурсной программы (200 студентов из 16 вузов, а также 13 региональных команд из 10 городов России). На конкурс были представлены проекты реставрации бывшей дворянской усадьбы Виноградово. Молодые специалисты предлагали сделать на ее территории, например, конный клуб, шахматный кружок, библиотеку и коворкинг-пространство.