Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Классическое бабье лето придет в Москву с 12 по 21 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— С 12 до 21 сентября нас ждет классическое бабье лето. Тут уже без перерывов на кратковременный дождь или ухудшение осадков. Здесь установится стабильное устойчивое состояние атмосферы, которое будет определяться антициклоном, — рассказал он.

В дневное время суток москвичей ожидается солнечная погода без осадков. При этом ночами температура будет колебаться от плюс 8 до 13 градусов. По словам синоптика, бабье лето в столице может продлиться до 10 суток, что является необычно длинным периодом, передает РИА Новости.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам наступление бабьего лета ко Дню города.

В первой половине текущей недели погода в столичном регионе ожидается теплой, но затем в Москву придет похолодание, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.