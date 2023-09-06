Время бесплатной пересадки на некоторых маршрутах МЦД увеличат до 120 минут

В столице продлят время действия бесплатной пересадки на метро для пассажиров некоторых маршрутов третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом в среду, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам заммэра, выбор диаметров для ежедневных поездок способствует разгрузке метрополитена, а также вылетных автомагистралей.

— Поэтому мы приняли решение продлить время бесплатной пересадки для пассажиров некоторых маршрутов МЦД-3 и МЦД-4. Так они смогут дольше передвигаться на наземном метро, — сказал он.

Как передает официальный сайт мэра Москвы, бесплатный период будет увеличен с 90 до 120 минут.

Накануне стало известно, что тарифы, которые введут на будущем МЦД-4, позволят пассажирам в некоторых случаях сэкономить на поездках в три раза. Стоимость проезда по зоне «Центральная» составит 50 рублей, «Пригород» — 65 рублей, а «Дальняя» — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону.