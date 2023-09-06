Московский зоопарк показал «почесушки» быка Гаврюши

— Гаврюша любит когда его чешут — а чешут минимум раз в неделю. Это же огромное счастье, когда к тебе приходит близкий человек с щеткой, — говорится в Telegram -канале учреждения.

Недавно Московский зоопарк показал кадры, как вальяжно отдыхает овцебык в жару. Как отметили в ведомстве, специалисты зоопарка предусматривают все необходимые меры по обеспечению надлежащего содержания для каждого животного, учитывая специфичность конкретного вида. Для овцебыков в вольере установлено масштабное орошение местности, которое омывает скалы и создает прохладу.

В августе 2021 года теленок овцебыка впервые за три года родился в Московском зоопарке. Известно, что с 2002 года овцебыки в столичном зоосаде регулярно приносят потомство. Однако это происходит не ежегодно, потому что племенная самка в зоопарке всего одна.