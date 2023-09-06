В аэропорту Шереметьево открылась фотовыставка "Развиваем Дальний"

Фотовыставка, посвященная результатам работы по ускоренному развитию Дальнего Востока, начала работу в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве.

© Российская Газета

Экспозиция организована Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО и министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Изучая фотоснимки можно увидеть динамику развития макрорегиона за последнее десятилетие. Благодаря господдержке (ТОР, свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка и льготное финансирование ВЭБ.РФ), в ДФО реализуется около 2,8 тысячи инвестиционных проектов.

- По соглашениям с инвесторами привлечены 7,7 триллиона инвестиций, из которых 3,4 триллиона уже фактически вложены в развитие новых промышленных и инфраструктурных проектов. Создано 125 тысяч новых рабочих мест. Введено 673 предприятия, - сообщается в Telegram-канале полпреда ДФО Юрия Трутнева.