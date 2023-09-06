В 2025 году в районе Митино появится новый ЗАГС

В районе Митино на северо-западе Москвы будет построен новый ЗАГС. Здание возведут на улице Дубравной, владение 50/1.

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— Строительство планируется завершить в 2025 году, сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь здания составит более 2800 квадратных метров. Здесь планируется разместить зоны торжественной регистрации брака, залы ожидания и фотосессий. Кроме этого, оборудуют комнаты жениха, невесты, а также костюмерную.

В отделе ЗАГС будут расположены холл ожидания для подачи заявления о заключении брака, холл приема посетителей в архив и прочие рабочие кабинеты и служебные помещения. Территория вокруг здания будет благоустроена и озеленена: устроят газон и клумбы, аллеи украсят туями и фонарями. А перед зданием установят классическую беседку-ротонду с колоннами — здесь можно будет проводить бесплатные фотосессии.

В соответствии с современными стандартами здание будет комфортным для маломобильных людей: здесь предусмотрены пандусы, информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации.