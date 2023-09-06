В 2025 году в районе Митино появится новый ЗАГС
В районе Митино на северо-западе Москвы будет построен новый ЗАГС. Здание возведут на улице Дубравной, владение 50/1.
— Строительство планируется завершить в 2025 году, сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Общая площадь здания составит более 2800 квадратных метров. Здесь планируется разместить зоны торжественной регистрации брака, залы ожидания и фотосессий. Кроме этого, оборудуют комнаты жениха, невесты, а также костюмерную.
В отделе ЗАГС будут расположены холл ожидания для подачи заявления о заключении брака, холл приема посетителей в архив и прочие рабочие кабинеты и служебные помещения. Территория вокруг здания будет благоустроена и озеленена: устроят газон и клумбы, аллеи украсят туями и фонарями. А перед зданием установят классическую беседку-ротонду с колоннами — здесь можно будет проводить бесплатные фотосессии.
В соответствии с современными стандартами здание будет комфортным для маломобильных людей: здесь предусмотрены пандусы, информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации.
Формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы, является очень важным направлением градостроительной политики. Развитие городских территорий невозможно без строительства школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов. В настоящее время силами столичного департамента строительства идет возведение 92 объектов площадью более 1 миллиона квадратных метров.