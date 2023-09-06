Холодный атмосферный фронт с полярным воздухом придет в Москву в середине дня 6 сентября, и вечером уже ожидается ощутимое похолодание до плюс 10 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец .

"В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта в районе 15 часов, сопровождаемого натеканием облачности, скоротечным мозаичным дождем, усилением ветра и началом вторжения полярного воздуха", - сказал Тишковец.

По его словам, в Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидается до 3 мм осадков. Температура воздуха днем в столице будет плюс 19-21 градус, по области - плюс 17-22 градуса, вечером - до плюс 10-15 градусов.