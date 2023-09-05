В Москве на ЖК с небоскребами приходится больше 20% всех первичных квартир

Москвичей не удивишь небоскребами - строить их начали еще при Сталине, в том числе и жилые. Но все же настоящий пик высотного строительства приходится на последние годы - то тут, то там вырастают башни, иногда под сотню этажей. И все чаще это не офисные центры, а многоквартирные дома. Квартиры с видом на облака охотно покупают, причем люди готовы переплачивать за сам факт жизни в небоскребе. Почему так происходит и какие впереди еще, как говорили в старину, тучерезы Москвы? Корреспондент "РГ" выбрал самые интересные проекты.

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От Эвереста до Аспена

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В столице сейчас строится 60 жилых комплексов с небоскребами, подсчитали в компании "Метриум". Где-то 30 этажей, а где-то и за 80. По международным стандартам небоскребами считаются здания выше 100 метров - это как раз около 30 этажей. Для сравнения, Останкинская башня - самое высокое сооружение в Европе и России высотой 540 метров.

Интересно, что на ЖК с небоскребами в Москве приходится больше 20% квартир в новостройках, то есть жить с видом на город и правда становится все популярнее. Хотя жилье в высотках компактное - в среднем 52 "квадрата", что на 7% меньше по сравнению со среднерыночными показателями. Словом, пусть тесновато, зато вид из окна - закачаешься!

Сейчас самый высокий строящийся жилой небоскреб - 85-этажный "Дом Дау" высотой 340 метров. Строят его в составе "Москвы-Сити". Этот деловой район все больше становится жилым - высотки с квартирами растут как в нем, так и поблизости. Правда, до этого в Сити все же возводили апартаменты - формально это не жилье, прописаться там нельзя, хотя жить можно, как в обычной квартире. А вот "Дом Дау" будет именно жилым. В его стилобате обещают создать всю инфраструктуру, чтобы жителям лишний раз не приходилось выходить на улицу, - детский центр, магазины, рестораны, салоны красоты и офисы. Купить квартиру в небоскребе далеко не всем по карману - за "квадрат" в среднем просят почти 700 тыс. рублей. Достроят же башню только в 2027 году.

Внешне здание будет словно стеклянным - преобладающую часть фасада займет остекление. А еще она находится чуть в стороне от основной части деловых небоскребов, так что заметить ее будет несложно. Узнаваемости зданию добавит и скошенная крыша - она делает высотку чем-то похожей на огромную зажигалку.

Еще один жилой проект с небоскребами строят в Бутырском районе, неподалеку от Останкинской башни. В самой высокой, 265-метровой башне 58 этажей. Впрочем, это целый квартал небоскребов, из-за чего его иногда называют "вторым Сити". В первой очереди пять небоскребов. Архитекторы говорят, что они вдохновлены философией гор. Неслучайно и названы башни в честь известных вершин: Эверест, Эльбрус, Монблан, Олимп и Аспен. Несложно догадаться, Эверестом назвали самый высокий дом. "Во всех высотках архитекторы предусмотрели смотровые площадки с видами на Останкинскую башню, ВДНХ, Ботанический сад и "Москву-Сити", - говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. У небоскребов разная высота, поэтому вместе они будут напоминать горные хребты. Жилье тут подешевле, чем в Сити, - за "квадрат" в среднем просят почти 400 тыс. рублей.

Окна в ванной

А вот еще один квартал небоскребов, на этот раз в Печатниках, на месте бывшей промзоны. В нем четыре 69-этажных корпуса высотой 225 метров. И если в предыдущем проекте авторы вдохновлялись горами, то здесь уже водой из-за близости Москвы-реки. Поэтому фасады имеют плавные формы, изгибаются словно волны. Еще покупателей хотят привлечь необычными квартирами. Например, на 68-м и 69-м этажах расположатся двухуровневые квартиры, в том числе со вторым светом. Еще покупателям предлагают квартиры с окном в ванной, угловым остеклением, террасами и т.д. Цена "квадрата" в среднем 342 тыс. рублей, срок ввода - конец 2025 года.

В столице сейчас строится 60 жилых комплексов с небоскребами. На них приходится 21% всех первичных квартир

Четвертое место по высоте занимает 58-этажный жилой небоскреб Famous. Он строится неподалеку от метро "Фили", его высота - 200 метров. Архитектура получилась футуристичной - фасады меняются в зависимости от высоты. Если снизу можно увидеть эркеры, напоминающие собой соты, то сверху фасад уже абсолютно гладкий.

Замыкает пятерку проект такой же высоты, но с чуть меньшим числом этажей - 55-этажная башня высотой 200 метров в составе ЖК Mod. Проект строят в Марьиной Роще, на северо-востоке Москвы. Его особенность в том, что это будут первые небоскребы столицы, облицованные натуральным камнем. Помимо жилых корпусов на территории квартала откроется и новый скульптурный парк совместно с Московским музеем современного искусства ММОМА, обещает застройщик.

"Авторы называют этот проект манифестом модернистских минималистичных принципов в архитектуре. Лаконичные башни будут резко контрастировать со сложными объемами среднеэтажных клубных домов", - говорит Сергей Кузнецов.

Вертикальные города

Эксперты считают, что популярность жилых небоскребов объясняется запросами времени, люди хотят иметь всю инфраструктуру под боком, а в башнях это обеспечить проще. Не зря многие из них стоят на стилобатах, в которых помещаются все сервисы, - от супермаркетов и аптек до автомоек и ресторанов.