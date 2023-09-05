Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

«С 2019 года у москвичей есть возможность выбирать, как им голосовать: бумажно или электронно. Прогресс не стоит на месте: в этом году появятся новые сервисы, в том числе электронное голосование появится на традиционных участках. Как и в прошлом году, решить, как голосовать – электронно или бумажно – человек может непосредственно в день голосования. Никаких заявлений заранее подавать уже не нужно, это все благодаря электронному списку избирателей, который введен в Москве. Все комиссии к нему подключены, это гарантия того, что двойного голосования не будет допущено. <…> В этом году на участках появится терминал электронного голосования, на котором можно будет получить электронный бюллетень», – сказал Артем Костырко.