Москвичам рассказали о погоде в День города

Жителей и гостей Москвы 9 и 10 сентября ждет теплая и солнечная погода. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве в выходные солнечно, ясно, без осадков, комфортная погода для мероприятий, которые связаны с празднованием Дня города», - пояснил он.

Метеоролог отметил, что в субботу днем столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов, а в воскресенье – до 20 градусов.

«Конечно, ночи прохладные с минимальными значениями 5-8 градусов, но заморозков не прогнозируется», - заявил Вильфанд.

Ранее в мэрии сообщили, что в День Москвы для горожан и гостей столицы аттракционы ВДНХ станут бесплатными. В общей сложности бесплатно можно будет посетить 258 аттракционов.