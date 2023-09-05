Москва со среды окажется под влиянием «барической депрессии»

С 6 сентября Москва окажется под влиянием «барической депрессии» - в регионе ожидается значительное понижение атмосферного давления и температуры. Об этом заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что с понедельника к среде давление понизится примерно на 12-15 мм ртутного столба и уже будет заметно ниже нормы. В среду, как уточнил Вильфанд, «прогнозируется дождливый день, плотные облака».

По его словам, температура также начнет понижаться. Во вторник в столичном регионе будет плюс 20 – плюс 22 градуса, в среду температура днем будет уже в диапазоне от плюс 15 до плюс 20.

«В четверг дальнейшее понижение температуры: ночью плюс 7 – плюс 12 градусов, а днем плюс 11 – плюс 16. И такой же температурный фон прогнозируется в пятницу», - указал Вильфанд.