Собянин: Более 30 регионов России хотят внедрять в образование систему «МЭШ»

«МЭШ» сегодня целая экосистема, в которой более миллиона электронных дневников и свыше 400 тысяч электронных журналов.

© Е. Самарина. Mos.ru

«Московская электронная школа» («МЭШ») становится реальным инструментом управления образованием, причем не только в Москве, но и в регионах России. Об этом Сергей Собянин рассказал на открытии V Форума социальных инноваций регионов.

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В этом году подписано Соглашение, в рамках которого «Московская электронная школа» стала основой для федеральной информационной системы «Моя школа».

«Вместе с Министерством образования, Минцифры мы приступили к внедрению этой системы в регионах. Уже в 2023/2024 учебном году около 18 миллионов учащихся — 17 процентов всех школьников страны — будут охвачены “Московской электронной школой” и более 30 регионов сегодня выразили желание внедрять у себя эту систему», — сообщил Сергей Собянин.

Следующим шагом развития «МЭШ» станет выстраивание персональной траектории обучения для каждого ученика. Таким образом, ребенку, который двигается быстрее, чем его сверстники, будут подгружаться дополнительные задания для развития его способностей. А отстающие ученики смогут обращаться к урокам, которые подтянут их до среднего уровня.

По словам Мэра Москвы, сегодня без «МЭШ» уже невозможно представить жизнь школы. «Это целая экосистема, в которой сегодня больше миллиона электронных дневников, более 400 тысяч электронных журналов и 4,5 миллиона ежедневных входов в систему», — добавил он.

Все изменения в системе столичного образования направлены в первую очередь на то, чтобы дать возможность каждому учащемуся московской школы получить качественное образование. Как результат — сегодня московские школы и система столичного образования входят в пятерку ведущих образовательных систем мира.

1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников. Всего в этом году в столичные школы пришло больше 1,1 миллиона юных москвичей — это рекорд в истории Москвы. Среди задач на новый учебный год — создание уютной атмосферы в школах, достойное воспитание детей, их хорошая физическая подготовка и качественное образование, которое поможет адаптироваться к меняющимся условиям жизни и новым вызовам.