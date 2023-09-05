Путепровод через пути Савеловского направления МЖД откроют в 2024 году

Путепровод, который соединяет улицы 800-летия Москвы и Инженерную, готов почти на треть, рассказал руководитель столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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По его словам, проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью почти семь километров, в том числе путепровод длиной 650 метров.

"Кроме того, будут построены надземный пешеходный переход в районе пересечения улицы Талдомской и Коровинского шоссе и два подземных пешеходных перехода вблизи института педиатрии имени Вельтищева и в районе пересечения улиц Бегичева и Инженерной. Готовность объекта – 31%", – заявил он.

Загрутдинов добавил, что срок реализации назначен на август 2024 года. Специалисты сейчас проводят мероприятия по возведению опор путепровода, сборке металлоконструкций пролетных строений путепровода, строительству подземного пешеходного перехода в районе пересечения улиц Бегичева и Инженерной.

Кроме того, там проходят работы по переустройству инженерных сетей. Отмечается, что реализация объекта поможет нарастить пропускную способность Дмитровского, Коровинского и Алтуфьевского шоссе, а также улиц 800-летия Москвы, Инженерной и Дубнинской, создать поперечную транспортную связь между Северо-Восточным и Северным административными округами Москвы.

Объект также исключит необходимость объезда участка от улицы Бибиревской до улицы 800-летия Москвы через МСД и МКАД.